«Халат падал»: Билан рассказал подробности съемок эротических сцен в новом клипе

Дима Билан вновь взволновал общественность. На тот раз новым клипом на песню «Она моя». Над видео работал режиссер Константин Богомолов, который и заставил артиста полностью раздеться. Для Билана, у которого за плечами 12 альбом и полсотни клипов – такой опыт на съемочной площадке был впервые.

«Надел на себя халат, завязал его здесь, снял нижнее белье. Потом, значит, мотор, я стоял вот так вот двигал бедрами, халат падал, и я шел на героиню», — сказал Билан «Пятому каналу».

В этот момент на съемочной площадке было почти три десятка человек. Но, по словам музыканта, он давно научился чувствовать себя в кадре раскрепощенно.

Добавим, что клип, который был опубликовал в Сети 19 мая, даже временно блокировали за слишком откровенные сцены.

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