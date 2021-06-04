Дебют Никиты: шестилетний сын Лазарева волновался из-за выступления, но виду не подал

Сергей Лазарев – отец двоих детей. Он воспитывает сына Никиту и дочь Аню. Уже в следующем году мальчик пойдет в школу, а пока он впервые вышел на большую сцену. Мама артиста рассказала о дебюте своего внука.

«Нервничал. Потому что огромный зал, первый такой большой, такое большое количество народу», — сказала «Пятому каналу» мама Сергея, Валентина.

Конечно, звездный папа подсказывал сыну, как нужно вести себя на сцене – двигаться и держать контакт со зрителем. Никита справился с задачей блестяще. К слову, мальчик ужа давно занимается танцами, а теперь еще решил научиться акробатическим трюкам. При этом, Лазарев-старший отмечает, что ему совершенно неважно, пойдет ли сын по его стопам или выберет какую-либо другую профессию.

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