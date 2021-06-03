«Мне обидно за Костю в этой истории»: Чумаков высказался о домогательствах Меладзе к Лорак

По словам музыканта, он бы и сам «что-то предложил» певице.

Музыкант Алексей Чумаков в шоу «Откройте, Давид!» отреагировал на недавние признания певицы Ани Лорак. Она рассказывала, что ее домогался продюсер Константин Меладзе.

«Если бы не продюсеры, то у многих певиц ничего не получилось. Как только человек забывает, откуда растут ноги, то место, откуда они растут становится главным в его жизни».

Алексей Чумаков

Как подчеркнул Чумаков, он с уважением относится к Ани Лорак и к братьям Меладзе. «Константин один из трех-четырех человек, которые гениальны. Он не просто талантлив, а именно гениален. Не знаю, предлагал он ей что-то или не предлагал. Ани Лорак – красивая женщина. Я сам был ей что-то предложил. Я образно говорю. Я как мужчина могу флиртовать с красивой женщиной. Если человека изнасиловали, то пусть этой историей занимаются правоохранительные органы. Но когда красивый мужчина, статный, флиртует с красивой статной женщиной, то это нормально. Мне немножко обидно за Костю в этой истории», — заметил Чумаков.

Напомним, что позже Ани Лорак заявила, якобы журналисты ее неправильно поняли. Она с большим уважением относится к Константину Меладзе. Звезда попросила прекратить его травлю.

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