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«Друг познается в беде»: Рудковская отреагировала на историю Кудрявцевой о предательстве и слабости

Телеведущая смогла до слез растрогать некоторых своих подписчиков.

«Друг познается в беде»: Рудковская отреагировала на историю Кудрявцевой о предательстве и слабости
Яна Рудковская и Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на историю о предательстве и человеческой слабости, которую в Instagram рассказала своим пользователям телеведущая Лера Кудрявцева.

Как отметила жена хоккеиста Игоря Макарова, одной ее знакомой поставили предварительный диагноз — рак. После этого ее подруга неожиданно перестала звонить, друг с работы доложил начальству и эту девушку уволили по состоянию здоровья, любимый мужчина из ее жизни просто исчез.

Цветы
Цветы. Фото: instagram.com/leratv/

«Через три недели приходят новые анализы! Смертельного диагноза нет! Есть проблема, но все излечимо. Милая, я помню твои слезы, помню свои слезы, о которых ты не знала. Главное, что ты здорова, а люди? А что люди? Они слабы», — заявила Лера Кудрявцева.

«Друг познается в беде».

Яна Рудковская

«Вы прямо до слез нас довели», «Очень трогательная история, Лера», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лера Кудрявцева и Яна Рудковская дружат много лет. Между ними никогда не было конфликтных ситуаций и недопонимания.

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