«До получения звания»: Кончаловский поделился уникальным кадром своего деда и юного Михалкова

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал уникальный кадр из прошлого. На снимке запечатлены совсем еще юный его дядя Никита Михалков и дед — Сергей Михалков. Будущий звездный режиссер протягивает отцу трубку телефона.

«Ко дню защиты детей. Это мой дед — Сергей Михалков, а рядом — народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков (до получения звания)» Егор Кончаловский

«Как мне нравятся фотографии того времени», «Как это до получения? А разве Никита Михалков не родился народным артистом? Ну прямо огорошили, честное слово», «Никита Сергеевич, конечно, узнаваем. Сразу его узнали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Михалков — известный советский и российский писатель, поэт и драматург. Наибольшую известность ему принесли его детские произведения. Именно Сергей Михалков соавтор гимна Советского Союза и автор гимна Российской Федерации. Он ушел из жизни в 2009 году. На момент смерти ему было 96 лет.

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