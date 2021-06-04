«Зачем превращаться в клоуна?»: Наташу Королеву затравили в Сети

Поводом послужил видеоролик артистки, где она предстала с ярким макияжем и прической.

Накануне Наташа Королева отметила свой 48-й день рождения. Днем ранее она опубликовала в своем Instagram ролик с броским макияжем и цветными волосами. Одних фанатов кадры привели в восторг, другие выразили свое негодование.

«Зачем превращаться в клоуна? Зачем глупое, нелепое поведение ради популярности? Глупое поведение, одежда, макияж», — писали пользователи Сети.

Между тем, в день рождения артистку поздравили многие коллеги по цеху, среди которых был и бывший муж, Игорь Николаев. Нынешний супруг Наташи – Сергей Глушко, более известный как Тарзан, написал ее портрет.

Напомним, в прошлом году пара пережила непростой период. Тарзан признался в измене с начинающей актрисой, но Королева нашла в себе силы простить мужа.

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