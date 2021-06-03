«Это большой стресс в моей жизни»: Орбакайте расплакалась, вспоминая о войне за сына с Байсаровым

Певица и актриса Кристина Орбакайте не смогла сдержать слез в документальном фильме «Главная роль», вспоминая войну за своего сына Дени с бизнесменом и своим бывшим гражданским мужем Русланом Байсаровым.

«Дени самый дипломатичный человек в моей жизни. Думаешь, боже, неужели это мой сын. Он каждому находит доброе слово. И, когда разговаривает с маленькими детьми, и со взрослыми, с родственниками. Были сложные отношения. Об этом было много сказано. Было много для меня неприятного. Это был большой стресс в моей жизни. Тогда мне хотелось только его обнять. Он со мной. Я счастлива». Кристина Орбакайте

Как отметила певица, у нее трое детей. «Три фамилии. Родились в трех разных городах и странах. Вот такая моя судьба актерская, когда не хочешь повторять предыдущий дубль. Так и с детьми вышло. Дети – подарок судьбы. Никита – принц Гарри. Так мы его когда-то окрестили. Порой он похож на этого парня, на англичанина. Своими поступками и суждениями. У него есть свое мнение всегда. Он рано стал самостоятельным. Он нашел свою независимую дорогу. Я в них вижу себя в своих проявлениях. В юности я была категорична. Меня даже звали спичка. Быстро загоралась», — заметила Орбакайте.

Напомним, что после расставания с Русланом Байсаровым у певицы началась с бизнесменом война за сына. Они долго решали, с кем он будет жить и лишь через какое-то время пришли к перемирию.

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