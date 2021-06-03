«Настолько все серьезно»: девушку Моргенштерна не пустили на заседание суда, где решается его судьба

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram сообщила, что ее не пустили в здание суда, где сейчас находится ее возлюбленный.

«Я так волнуюсь! Первый раз стояла у ворот суда со своим любимым мужчиной. Для меня было главным поддержать его в этот день и быть рядом по возможности, которую, к сожалению, мне не предоставили. Меня не впустили на сам судебный процесс. Настолько все серьезно. На данный момент жду решения суда и надеюсь только на лучшее. Я тебя люблю, ты лучший».

Дилара Зинатуллина

Напомним, что Моргенштерну светит штраф в полтора миллиона рублей за пропаганду наркотиков в его клипах и песнях. Общественники ранее проверили два клипа звезды – «Розовое вино 2» и Family. Было проведено несколько экспертиз, после чего они обратились в суд.

Заметим, что интересы рэпера представляет звездный адвокат Сергей Жорин. От подопечного он уже якобы получил в подарок автомобиль за 14 миллионов рублей.

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