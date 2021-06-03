Позиция защиты: Моргенштерн подарил своему адвокату авто за 14 миллионов рублей

В отношении известного рэпера Моргенштерна начался суд по делу о пропаганде наркотиков в песнях. Но эпатажный артист готов и эту ситуацию превратить в шоу. Он уже нанял звездного адвоката Сергея Жорина, заплатил ему солидный гонорар, а еще подарил юристу дорогую машину.

В прессе появилась информация, что перед судебным процессом 23-летний артист презентовал своему защитнику автомобиль BMW X5 M Competition, который стоит порядка 14 миллионов рублей. Журналисты отмечают, что в случае проигрыша дела Моргенштерна оштрафуют на 1,5 миллиона, но вряд ли это сильно ударит по карману звезды, которая делает подобные подарки.

Как сообщает «СтарХит», утром 3 июня Жорин приехал на заседание суда именно на этой машине.

«Когда стоит выбор — браться или не браться за дело, для меня в первую очередь важно, чтобы клиент был адекватным и комфортным человеком, и вот Алишер именно такой», — прокомментировал изданию Жорин, добавив, что ранее не интересовался творчеством и высказываниями своего подзащитного.

Юрист отметил, что для него это интересное дело, так как статья КоАП, нарушение которой вменяется рэперу, введена в действие только в конце прошлого года, и по ней еще нет никакой практики. Защитник уже сформулировал позицию для своего клиента и теперь надеется, что суд захочет в ней разобраться, а не просто наказать артиста любым способом.

Сам Моргенштерн тоже собирается присутствовать на судебных заседаниях, чтобы увидеть, как серьезные юристы и правоохранители будут слушать его музыку и разбираться в текстах.

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