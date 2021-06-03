Диета забыта: Стриженова в простой футболке и с небрежной укладкой полакомилась чебуреком

Екатерина Стриженова любит путешествовать вместе с мужем. Однако из-за плотного съемочного графика и пандемии телеведущей не так часто удается бывать за границей. В период первой волны коронавируса актриса не смогла навестить внука Петю Петровича (Так, малыша зовут домашние, — Прим. ред.). Малыш вместе с родителями живет в Штатах.

На памятных летних кадрах с мужем Александром Стриженовым ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале предстала в ресторане. Супружеская чета устроила себе вкусный перекус: на столе перед Екатериной красовалась тарелка с овощами и зеленью. Однако Стриженова не обратила никакого внимания на редиску, петрушку и помидоры. Она лакомилась чебуреком. При этом актриса пошутила, что в такой момент мужу нужно было ее остановить. Судя по всему, Екатерина на время забыла о своей диете.

В свои 53 года телеведущая выглядит весьма и весьма молодо. Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянно колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Екатерина Стриженова умело «лепит из себя стройную женщину».

Однако на этот раз элегантная и утонченная телеведущая позировала в кадре в повседневном образе, отдав предпочтение простой футболке. При этом лук Стриженовой дополнили имиджевые очки на пол лица и небрежная укладка. Сильный ветер растрепал прическу актрисы. Екатерина предстала на отдыхе без макияжа, отдав предпочтение естественной красоте.

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