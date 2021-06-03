СМИ: Шнуров на частном самолете вылетел из Санкт-Петербурга в Москву на роды молодой жены

Не исключено, что музыкант уже стал в очередной раз отцом.

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в срочном порядке вылетел из Санкт-Петербурга в Москву на роды своей жены 30-летней Ольги Абрамовой. В городе на Неве исполнитель находился на Петербургском международном экономическом форуме.

Отметим, что из питерского аэропорта Пулково он отправился в столицу на частном самолете. В Москве в одном из роддомов сейчас находится Ольга Абрамова. Не исключено, что она подарила наследника исполнителю.

Напомним, популярный певец ранее восемь лет был женат на Матильде Шнуровой. Весной 2018 года они объявили о разводе. Той же осенью музыкант женился на дочери бизнесмена, сообщает портал 78.ru.

Добавим, что на 4 июня у Шнурова в Санкт-Петербурге запланировано важное мероприятие. Ему предстоит выступить с группой «Ленинград» на закрытой вечеринке. Это будет первый концерт коллектива за последние два года. Музыкант уже получил от организаторов крупный гонорар – речь идет о сумме в 60 миллионов рублей.

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