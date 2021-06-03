«Это какое-то суеверие»: Орбакайте объясняла, почему они с Пресняковым не стали мужем и женой

Как отмечала певица, вопроса о свадьбе у них никогда не стояло.

Певица и актриса Кристина Орбакайте в свое время объясняла, почему музыкант Владимир Пресняков-младший не взял ее в жены. На днях вышел документальный фильм о дочери Аллы Пугачевой «Главная роль». В нем был показан фрагмент его давнего интервью.

«Все не понимают, почему он мне не муж. Не знаю. То ли это какое-то суеверие. Мы не хотели расписываться принципиально». Кристина Орбакайте

Как рассказывала звезда, они не расписывались, потому что считали это плохим знаком. «У нас много друзей, которые расписались и буквально через несколько месяцев у них все начало рушиться», — говорила Кристина Орбакайте.

Напомним, что Владимир Пресняков-младший и Кристина Орбакайте были вместе с 1986 по 1997 год. В этом браке в 1991 году на свет появился их общий сын Никита.

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