«Умопомрачительная»: Орбакайте в корсете и капроновых колготках в сетку блеснула шикарной фигурой

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась пикантным снимком, который был сделан в ее гримерной. На соблазнительном фото старшая дочка примадонны позировала в телесном корсете-бюстье и черных капроновых колготках в сетку. Жена бизнесмена Михаила Земцова не только блеснула пышным декольте, игриво подчеркнув тонкую талию, но и сверкнула упругими бедрами. Судя по всему, поп-дива знает толк в пеших прогулках. Ее фигуре можно только позавидовать.

Поклонники певицы пришли в восторг от снимка, многие удивились тому, что став мамой троих детей — старшему сыну Орбакайте Никите Преснякову в мае исполнилось 30 лет, она может похвастаться таким идеальным телом.

«Все слова будут лишними!», «О, боги! Это роскошно», «Вау! И это мама взрослого сына», «А ведь скоро и внуки пойдут!», «Как можно так шикарно выглядеть после сорока лет?!», «Кто-то знает секрет молодильных яблочек?!», «Ген красоты точно от Аллы», «Умопомрачительная», — пишут фолловеры.

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