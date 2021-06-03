«Детство в Литве проходило просто»: Кристина Орбакайте раскрыла свое необычное прозвище

Как отметила певица и актриса, ее бабушка по отцовской линии польского происхождения, а дедушка – австрийского.

Певица и актриса Кристина Орбакайте в документальном фильме «Главная роль» рассказала о своем детстве. Из-за занятости родителей она почти все время проводила с бабушкой и дедушкой в Литве.

«Моя бабушка и дедушка по папиной линии жили в Литве. На самом деле у них была другая национальность. Бабушка была польского происхождения, а дедушка австрийского».

Кристина Орбакайте

Как отметила исполнительница, фамилия ее папы — Орбакас. «Произошла от барона Фон Орбах. Меня даже в детстве звали баронесса. Сначала в шутку. Ну потому что была такая ситуация. Все жили в такой стране и это было неприлично. Было просто прозвище — баронесса. Детство в Литве проходило просто. Дедушка был весельчак, а бабушка занималась садом и огородом. Всегда было уютно и весело», — заявила исполнительница.

Напомним, что Алла Пугачева родила старшую дочь в 1971 году. Отцом Кристины является цирковой артист Миколас Орбакас. Родители Орбакайте развелись спустя несколько лет после ее рождения.

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