«Там маленькая зарплата»: Шнуров объяснил, почему не будет участвовать в выборах в Госдуму

Как отметил музыкант, он не меняет свое время на такие деньги.

Певец Сергей Шнуров на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что не собирается участвовать в новых выборах в Госдуму. Причина, по его мнению, в маленькой зарплате нынешних слуг народа.

«Там маленькая зарплата. Я все равно буду тратить свое время, а я свое время оцениваю довольно дорого. Я не хочу тратить его за такую зарплату. Я не меняю свое время на такие деньги». Сергей Шнуров

Как добавил музыкант, полностью из политики он не уйдет. Продолжит быть членом Партии Роста. Он заметил, что идеология этой партии полностью ему подходит.

Напомним, что Сергей Шнуров в рамках Петербургского международного экономического форума выступит на специальной закрытой вечеринке. Это случится 4 июня. При этом, по некоторым данным, за концерт он попросил только для себя 60 миллионов рублей. Еще 4-5 миллионов получат музыканты его специально возрожденной по такому случаю группы «Ленинград».

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