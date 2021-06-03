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Все своими руками: Орбакайте рассекретила подарок от Дени и Клавы для бабушки на один из дней рождения

Уникальными кадрами певица делилась в Instagram. Кристина показала, как ее дети с помощью ножниц, ватмана и клея готовили сюрприз для Аллы Пугачевой - красочный плакат с ее фотографиями из молодости.

Все своими руками: Орбакайте рассекретила подарок от Дени и Клавы для бабушки на один из дней рождения
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась уникальными домашними кадрами, запечатлев, как ее дочка Клава и сын Дени своими руками готовили сюрприз для именитой бабушки. Для этого внукам примадонны понадобился ватман, ножницы, клей, блестки и памятные снимки Аллы Борисовны времен ее молодости. Сестренке взялся помогать внук примадонны. Он проследил, чтобы сюрприз получился красивым и ярким.

Позже Орбакайте рассекретила, какой подарок Дени и Клава сделали для Пугачевой на один из ее дней рождения. Сама певица пришла в восторг от такого красочного плаката. Дочка Кристины сама вывела красивым почерком поздравления, подписав от «Капельки». Так Алла Борисовна, любя, называет внучку — «моя капелька». По словам Кристины, ее дочка по характеру очень похожа на бабушку. Отсюда и пошло ее милое домашнее прозвище.

«Мы делаем праздничный коллаж», — похвасталась внучка примадонна.

«Клеим, мажем, режем», — вторит сестренке Дени Байсаров.

«С блестками…» — добавила Клава.

«Собрали фотографии разные! Какие вы молодцы… Доделали подарок?!» — спросила детей Кристина.

«Какие молодцы», — восхитилась оригинальным творческим сюрпризом Пугачева.

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