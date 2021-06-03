Найди отличия: Рудова вслед за Пынзарь облачилась в бандажное платье и белый жакет

Блогер Дарья Пынзарь живет на две страны: Турцию, где у нее есть дом и бизнес, и Россию, где живут ее родственники. Недавно девушку пригласили попробовать свои силы в качестве ведущей шоу на «Ю» «Дом-2», где она когда-то была участницей.

Блондинка предстала перед камерами в желтом бандажном платье, белом жакете и ажурных босоножках-ботильонах. Ее аутфит имидж-стилист Диана Руссо назвала антитрендовым, заметив, что подобные платья вышли из моды еще в 2016-году. Да и в целом ее вид похож на облик провинциальной девушки из 2010-го года.

Любопытно, что следом за Дарьей Пынзарь в очень схожем аутфите появилась на публике актриса Наталья Рудова, тоже выбравшая бандажное платье и белый жакет. Обувь знаменитости также напоминала босоножки экс-героини «Дома-2».

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