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Не могут дозвониться друзья: Сергей Челобанов перестал выходить на связь с близкими

В последние несколько месяцев бывший фаворит Аллы Пугачевой ушел в тень.

Не могут дозвониться друзья: Сергей Челобанов перестал выходить на связь с близкими
Сергей Челобанов. Фото: Globallookpress.com

Друзья композитора Сергея Челобанова уже почти полгода не могут выйти с ним на связь. Зимой он перенес коронавирус, после чего словно испарился. Разыскивает бывшего фаворита певицы Аллы Пугачевой его близкий друг музыкальный продюсер Алексей Мускатин.

Сергей Челобанов
Сергей Челобанов. Фото: Globallookpress.com

«После того, как он и его семья переболели коронавирусом еще в конце зимы, он ушел в какую-то глухую защиту, никто с ним связаться не может».

Алексей Мускатин

Как отметил Мускатин, Челобанов живет сегодня со своей женой и сыном. Он пытался дозвониться до матери композитора, но не смог этого сделать. Впрочем, он считает, что у Челобанова должно быть все хорошо. В противном случае ему бы все равно сообщили, пишет «Собеседник».

Напомним, что у Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова был яркий роман в начале девяностых годов прошлого века. Они познакомились в новогоднюю ночь на одном из праздничных мероприятий. Любопытно, что тогда Примадонна была замужем за продюсером Евгением Болдиным, а у Челобанова тогда была жена и двое детей.

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