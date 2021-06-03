Фигура спортсменки: Туктамышева изящно повиляла бедрами в бикини для эффектного кадра в море

Звезда российского льда запечатлелась на Мальдивах во время отпуска с подругами.

Чемпионка мира 24-летняя Елизавета Туктамышева обнародовала в личном блоге несколько кадров со своего отпуска на Мальдивах. Звезда блеснула подкаченной стройной фигурой, которой могут похвастаться спортсменки. Многие фолловеры сочли ее формы безупречными.

Звезда позировала в разных нарядах и купальниках: в трусиках и красном топе, в мини-шортиках и футболке, завязанной впереди выше талии, ну и, конечно, в купальнике.

Фигуристка примерила голубое бикини с асимметричным лифом без пуш-ап и красиво попозировала перед камерой, двигая в море бедрами и махая руками, словно крыльями.

Ранее Елизавета обнародовала в Instagram снимки из своего детства и показала, какой она была в начале карьеры. Знаменитая брюнетка еще до школы вышла на лед и стала регулярно тренироваться.

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