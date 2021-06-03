«Пашу спасли, Олю – нет»: Астрахан рассказал о смерти бывшей жены в пожаре и борьбе за жизнь сына

Как отметил режиссер, ему с друзьями почти удалось вытащить талантливую актрису с того света.

Режиссер Дмитрий Астрахан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти бывшей жены актрисы Ольги Беляевой в пожаре и борьбе за жизнь их общего сына Павла, который также сильно пострадал в огне.

«Мы с Олей уже разошлись к тому моменту. У меня была другая семья. С Олей в тот вечер был наш сын Паша. Подожгли дверь. Оля с перепугу выбежала в подъезд. Она получила большой ожог. У нас с такими ожогами не спасали. В больнице сказали: «Надо отдать бюджет больницы на лекарства, чтобы ее спасти». Врач был честен. Потом были лекарства. Их возили, передавали. Был целый конвейер. Мы Олю почти вытащили с того света. Пашу спасли, Олю — нет. Пашу спасали все друзья, незнакомые мне люди. Помогли многие: Макаревич, Ярмольник. Всем я признателен и благодарен». Дмитрий Астрахан

Как отметил режиссер, его жена Елена занимала в той ситуации правильную позицию. «Она сделала все, чтобы поправить эту ситуацию. Полностью занималась всеми вопросами. Паша сейчас увлечен музыкой. Он закончил звукорежиссуру. Мы все его любим. Он в музыкальном поиске себя», — сказал режиссер.

Напомним, что Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств. Актриса Ольга Беляева умерла в больнице после страшного пожара в 2000 году.

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