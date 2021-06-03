«Мой сын прожил всего 40 дней»: Дмитрий Астрахан рассказал о трагедии в своей первой семье

Режиссер Дмитрий Астрахан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о смерти своего старшего сына, когда тому было всего сорок дней.

«Да, была такая история. Мой сын прожил всего 40 дней. У него был врожденный порок сердца. Это выяснилось уже после родов. Это был наш первый сын. Мне был тогда всего 31 год. Это тяжелые переживания для любого человека. Это жизнь, драма. Это наш крест. Каждый из нас несет тяжелую драму. У каждого человека, я уверен, она есть». Дмитрий Астрахан

Как отметил режиссер, трагедия не прошла бесследно для него.

«Это все отражается на ранимости твоих работ, когда что-то делаешь», — заметил режиссер, который в своей профессии специализируется на психологических драмах.

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Напомним, что Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств. Его первой женой была актриса Ольга Беляева, которая в 2000 году погибла в пожаре.

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