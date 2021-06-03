Смотрим и не повторяем: Пынзарь пришла на ТВ в антитрендовом бандажном платье и босоножках «а-ля ботильоны»

Дарья Пынзарь провела несколько эфиров «Дома-2» на телеканале «Ю». Экс-звезда проекта предстала в желтом платье-бандо, белом жакете и в ажурных босоножках в форме ботильонов.

больше по теме Красная ванная и бересклет в саду: Гагарина похвасталась своим новым особняком В настоящий момент певица занимается его обустройством.

Имидж-стилист Диана Руссо в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro назвала этот аутфит «спорным», заметив, что девушка уже не первый раз демонстрирует фэшн-промах.

«Бандажное платье, приталенный твидовый жакет, высокие босоножки «а-ля ботильоны», — сочетание этих вещей и общая эстетика уносят нас в 2010 год. Он по сей день многими любимый, но уже не актуальный. Так вполне могла бы одеться на какое-нибудь мероприятие девушка из небольшого провинциального городка, но появиться в таком образе на телевидении — не лучшее решение. Ведь бандажные платья в стиле Herve Leger возглавили списки антитрендов еще в 2016 году.

Из всего аутфита мне нравится жакет, а также цвет платья. Желтый является одним из главных оттенков года, по версии Pantone, летом на загорелой коже все тона желтого будут выглядеть максимально выигрышно», — прокомментировала Диана.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

Смотрите также