Снова соберет «Ленинград»: Шнуров выступит на экономическом форуме за баснословный гонорар

Музыкант ранее отмечал, что даже за миллион долларов его на сцену не затащишь.

Музыкант Сергей Шнуров выступит на Петербургском международном экономическом форуме вместе со своей группой «Ленинград» на закрытой вечеринке 4 июня. Команда впервые соберется вместе за долгое время.

Не так давно певец говорил, что его теперь даже за миллион долларов на сцену не вытащишь. Как отметил один из источников, Шнурову предложили где-то 60 миллионов рублей. Чуть менее миллиона долларов по сегодняшнему курсу.

А вот другой собеседник, который связан с организацией концертов звезд первой величины, утверждает, что 60 миллионов рублей – только гонорар Шнурова. Группа же получит отдельные деньги. Примерно 4-5 миллионов рублей. При этом Шнуров пообещал эксклюзивное выступление, от которого все останутся в восторге, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что группа «Ленинград» распалась в 2019 году. При этом сейчас у лидера легендарной команды новый проект. Он раскручивает группу «Зоя» с молодой вокалисткой.

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