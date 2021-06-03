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Снова соберет «Ленинград»: Шнуров выступит на экономическом форуме за баснословный гонорар

Музыкант ранее отмечал, что даже за миллион долларов его на сцену не затащишь.

Снова соберет «Ленинград»: Шнуров выступит на экономическом форуме за баснословный гонорар
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Сергей Шнуров выступит на Петербургском международном экономическом форуме вместе со своей группой «Ленинград» на закрытой вечеринке 4 июня. Команда впервые соберется вместе за долгое время.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

Не так давно певец говорил, что его теперь даже за миллион долларов на сцену не вытащишь. Как отметил один из источников, Шнурову предложили где-то 60 миллионов рублей. Чуть менее миллиона долларов по сегодняшнему курсу.

А вот другой собеседник, который связан с организацией концертов звезд первой величины, утверждает, что 60 миллионов рублей – только гонорар Шнурова. Группа же получит отдельные деньги. Примерно 4-5 миллионов рублей. При этом Шнуров пообещал эксклюзивное выступление, от которого все останутся в восторге, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что группа «Ленинград» распалась в 2019 году. При этом сейчас у лидера легендарной команды новый проект. Он раскручивает группу «Зоя» с молодой вокалисткой.

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