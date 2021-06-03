Красная ванная и бересклет в саду: Гагарина похвасталась своим новым особняком

Полина Гагарина показала поклонникам в личном блоге, как она обустраивает свой новый коттедж, который начала строить еще в браке. О его существовании стало известно после развода звезды с Дмитрием Исхаковым.

В роскошном доме знаменитой блондинки нашлось место не только для отдельных комнат сыну Андрею и дочке Мие, но и для ванн и туалетов для них. По сути, это отдельные небольшие квартиры для отпрысков. При этом каждое помещение сделано в своем стиле: у девочки превалируют розовые тона, у сына – красные. Свою ванную комнату Гагарина решила сделать серой.

В особняке все выполнено по высшему классу: на полу выложен натуральный паркет, стены отделаны лепниной, мебель устанавливается в натуральных светлых тонах.

Судя по обнародованным кадрам, обустройство особняка уже на финальной стадии: строители доделывают последние детали, садовники высаживают деревья возле дома.

«Нет, мы не в питомнике, мы у меня дома и пытаемся расставить правильно кусты. Ой, какие они красивые! Это бересклет, учите название», — прокомментировала видео из сада артистка.

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