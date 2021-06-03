Чай — 1200, вода – 550, виски – 900 тысяч рублей: Собчак осталась в шоке от цен на экономическом форуме

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» выразила возмущение ценами в буфете на Петербургском международном экономическом форуме.

Она опубликовала меню, где можно увидеть, что чай стоит 1200 рублей, вода – 550 рублей. Самый дорогой виски продается за 900 тысяч рублей.

Как отметила Ксения Собчак, она первая делом на подобных мероприятиях всегда идет поесть. В буфете ее ждал неприятный сюрприз. Светская львица поделилась «этаким шведским стулом», как она его назвала — набором блюд, которые можно заказать за 3800 рублей. Сюда входит, если брать итальянскую кухню, салат, горячая закуска, горячее блюдо, пирожное и печенье.

«То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста. Четыре вида меню и, честно говоря, звучит все не очень».

Ксения Собчак

К чести организаторов стоит сказать, что журналистов они кормят бесплатно. Правда, предлагают им куриный бульон и маленький пирожок. Зато кофе и газировки в изобилии, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что ПМЭФ-21 проходит в городе на Неве со второго по пятое июня.

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