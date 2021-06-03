«Это отличный комплект!»: Хромченко показала, как должны одеваться женщины после 40 лет

Ведущая «Модного приговора» считает, что дамам необходимо покупать одежду в соответствии со своим возрастом, но не забывать о трендах.

Очередная программа «Модный приговор» на Первом канале встретила новую героиню Ларису, которой за 50, и она никак не хочет прощаться со стилем своей молодости из 90-х. При этом женщина старательно скрывает свои годы, говоря людям, что ей «немного за 40».

Эвелина Хромченко уверена, что женщины должны одеваться в соответствии со своим возрастом, ухаживать за собой, и благодаря этому они будут выглядеть моложе. А вовсе не из-за нарядов для девочек и отрицания прожитых лет.

Когда на подиум Первого канала героиня проекта вышла преображенной профессиональными стилистами, ведущая пришла в восторг. Она заметила, что это очень хороший вариант для статусных модных дам, ведь аутфит стройнит, освежает и отвечает сразу нескольким трендам. Ларису облачили в белый брючный костюм с жакетом в мелкую вертикальную полоску, а также в изящные туфли-лодочки в тон одежде.

«Это отличный комплект, который аккумулирует несколько трендов! Во-первых, это белая обувь. Во-вторых, это брючный костюм. В-третьих, это брючный костюм-тройка. В-четвертых, это широкие белые брюки. В-пятых, это костюм в тонкую вертикальную полоску в мужском стиле. В-шестых, это золотые цепи в качестве украшений», — прокомментировала аутфит Хромченко.

Смотрите также