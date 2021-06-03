«Линия талии подчеркнута»: Собчак визуально улучшила фигуру при помощи красивого платья в буром оттенке

39-летняя Ксения Собчак вышла в свет со своей подругой дизайнером одежды Ульяной Сергеенко. Телеведущая примерила женственное платье бурого цвета с белым принтом и манжетами, подобрав к нему изящные туфельки с открытым мысом. Светская львица выглядела в нем хрупкой и нежной.

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В чем секрет этого наряда Teleprogramma.pro рассказала фэшн-стилист Алена Кузьмина.

«Образ Ксении в целом очень подходит ей по стилю, типу фигуры. Линия талии подчеркнута, у платья правильная длина, что визуально стройнит и вытягивает силуэт. Объемные рукава сейчас актуальны, и фигуру Ксении они не портят, а создают красивый и женственный силуэт! Обувь и аксессуары также подобны правильно, не перегружают лук. Обувь тоже играет правильную роль, вытягивая силуэт!» — объяснила Алена.

Единственный момент, который не понравился стилисту — это сумка, которая, на ее взгляд, не совсем подходит для завершения образа. «Цвета обуви и сумки контрастно разные, что перегружает образ и создает визуальный шум. Я бы добавила оттенок, повторяющий принт платья, или в цвет обуви, это не считается уже давно антитрендом», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Алена Кузьмина — персональный фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы — 4 года.

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