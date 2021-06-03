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Первоклашка с бантами: Туктамышева обнародовала снимки из архива на заре своей карьеры

Впервые фигуристка встала на коньки еще в детсадовском возрасте.

Первоклашка с бантами: Туктамышева обнародовала снимки из архива на заре своей карьеры
Елизавета Туктамышева. Фото: Global look press

Чемпионка мира 24-летняя Елизавета Туктамышева поделилась в личном блоге архивными кадрами из детства. На фото она предстает в тот период, когда только начинала свою спортивную карьеру.

Елизавета Туктамышева поделилась архивными снимками.
Елизавета Туктамышева поделилась архивными снимками. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Впервые звезда вышла на лед еще в пять лет, очаровавшись девочками-фигуристками в летнем спортивном лагере, где работал ее папа. Елизавета считает, что именно от него ей достался целеустремленный сильный характер, который ярко проявился в самом юном возрасте.

В свое время Туктамышеву называли «вундеркиндом» в фигурном катании, уже в 12 лет она делала крайне сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной лутц — тройной тулуп», демонстрировала весь арсенал тройных прыжков и выходила на четверной тулуп.

Елизавету рано заметил тренер из Санкт-Петербурга Алексей Мишин, пригласив ее к себе в команду. Но семья спортсменки не могла себе позволить на тот момент переезд. Поэтому до лета 2011 года она проводила одну-две недели в Северной столице, тренируясь и проживая в общежитии, а остальное время – на родине в Глазове. Затем ее маме удалось найти необходимые средства и перебраться с Елизаветой и ее младшей сестрой Евгенией в Питер.

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