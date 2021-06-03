«Не изменилась. Стала носить купальники на пиджаке»: Ургант посмеялся над нарядом Валерии

Гостями новой программы «Вечерний Ургант» на Первом канале стали продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. Артистка выбрала для своего появления в Останкино необычный наряд, украсив жакет оттенка фуксии металлическим украшением со стразами в виде бра.

Звезда ожидала, что ее вид произведет впечатление на публику, написав в личном блоге: «Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили». Собственно, так и произошло. Практически первое, что сказал Иван Ургант, увидев Валерию в студии, было:

«Год мы не виделись? Лера не изменилась. Ну стала носить купальники на пиджаке, ну и все», — пошутил ведущий. «Я тоже самое ей сказал!» — засмеялся Иосиф Пригожин.

Его жена не стала молчать и парировала, указывая на футболку продюсера с изображением стрелки налево: «А у него дорога с односторонним движением!» «У тебя все идет налево?» — не останавливался Ургант. «А слева я!» — вновь искрометно ответила Валерия.

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