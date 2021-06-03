Каменских устроила танцы возле дома с трендовой сумкой-дублером Prada, как у Подольской

О моде на этот аксессуар ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

Анастасия Каменских записала динамичный ролик для соцсетей. На нем девушка станцевала возле своего особняка в актуальном головном уборе – панаме – из лакированной кожи, в лосинах, поверх которых повязала куртку, и лонгсливе. В качестве аксессуара певица выбрала модную в этом сезоне сумку-дублер марки Prada.

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Ранее точно с такой же сумкой отмечалась на публике Наталья Подольская. Аксессуар с дублером на ремешке выбрала также Ольга Бузова, которая предпочла бренд Louis Vuitton.

О моде на эти сумки ранее рассказывала Эвелина Хромченко в рамках шоу «Модный приговор» на Первом канале. «Огромный тренд», — высказалась о них ведущая.

Отметим также, что в последнем выпуске передачи стилист показала другую актуальную сумку – маленькую плетеную, которую теперь носят модницы вместе с деловыми комплектами, а не на пляж, как это было раньше.

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