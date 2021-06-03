Крутые кудри, как в старые времена: Пугачева в компании Орбакайте и Юдашкина предстала в театре

Алла Пугачева отметилась на спектакле Алвиса Херманиса «Горбачев» в Государственном театре наций. 72-летнюю артистку сопровождала ее старшая дочь 50-летняя Кристина Орбакайте и друг семьи 57-летний кутюрье Валентин Юдашкин.

В стенах культурного заведения Примадонна предстала с ретро-прической, завив волосы в крутые объемные кудри с челкой. На руках жены Максима Галкина можно было увидеть длинный светлый маникюр, внушительный перстень и гипюровые митенки. Ложу, в которой разместились знаменитости, показала в личном блоге Орбакайте.

«Темно, сидим, а мы в театре», — прокомментировала Кристина. «Вся жизнь – театр, а мы в ней актеры», — добавила Алла Борисовна.

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