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«Вы вульгарная и старомодная!»: Васильев сказал все, что думал о героине «Модного приговора»

Участница шоу Лариса никак не хотела соглашаться с критикой фэшн-экспертов.

«Вы вульгарная и старомодная!»: Васильев сказал все, что думал о героине «Модного приговора»
Александр Васильев. Фото: Global look press

На шоу «Модный приговор» Первого канала пришла героиня Лариса, которая сказала, что ей «немного за 40». Женщину привела на проект ее собственная дочь Марина, она стеснялась представить маму своему парню из-за ее слишком разбитного вида. «Обвиняемая» активно носила короткие обтягивающие мини-юбки, кружева и ботфорты, смущая свою наследницу стилем.

Участнице программы ведущие попытались доказать, что ей нужно менять имидж, чтобы соответствовать возрасту и привлекать к себе достойных мужчин, а не однодневок. Однако дама оказалась на редкость упрямой. Она настойчиво твердила, что выглядит прекрасно, а в зеркале видит юную девушку с роскошной фигурой. Образами от «народного стилиста» она осталась недовольной, хотя и Александр Васильев, и Эвелина Хромченко, и Надежда Бабкина, и ее дочь говорили, что ей в этих нарядах гораздо лучше.

В итоге историк моды не выдержал и высказал ей прямо в лицо все, что о ней думает.

«У вас есть диагноз! Вы вульгарная и старомодная! И провинциальная!» — сказал ведущий.

Гостья, которая ранее с удовольствием проходилась с Васильевым до зеркала в студии, обиженно заявила: «Я не хочу больше с вами ходить под ручку!» «А я вообще никогда не хотел!» — ответил Васильев. При этом «судья» заметил, что она стройная и красивая.

Эвелина Хромченко поддержала коллегу, но менее прямолинейно. Она поделилась мнением о том, что Лариса немного застряла в своих любимых 90-х и выходить оттуда категорически не желает. Позже стилисты шоу предложили участнице фэшн-преображения несколько образов из «лихих», которые все же понравились ей, но вот новой короткой стрижкой дама все-таки так и не удовлетворилась.

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