Раньше носили только на пляж: Хромченко показала сумочку — горячий хит этого лета

Плетение все еще актуально, сейчас аксессуары из него становятся более миниатюрными.

В программе «Модный приговор» Первого канала «народный стилист» создала образ для героини проекта Ларисы с кюлотами, выпущенной длинной рубахой, свободного жакета и ботинок. В качестве аксессуара для него была подобрана небольшая плетеная сумочка. «Независимый правозащитник» Анфиса Чехова раскритиковала ее. «Какая-то она курортная», — высказалась звезда. Однако с телеведущей не согласилась Эвелина Хромченко.

Эксперт моды заметила, что в целом костюм от «народного стилиста» хорош, а сумочка вообще очень актуальна в настоящий момент.

«Это один из очень активных трендов в области аксессуаров сегодня. Не для пляжа, а именно для костюмной группы, городской», — прокомментировала Эвелина.

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