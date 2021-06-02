«Моя»: Кристина Асмус тает от нежности в объятиях звезды сериала «Чики»

Кристина Асмус больше года назад рассталась с отцом своей дочери, шоуменом Гариком Харламовым. За это время актриса ни разу даже не намекнула на наличие хоть каких-то отношений в ее жизни.

Зато довольно фривольный снимок в компании с Кристиной Асмус некоторое время назад появился в соцсетях известного актера, звезды сериала «Чики» и «Содержанки» Сергея Гилева.

Артист нежно обнимает Кристину, причем его рука находится чуть пониже спины блондинки, что выглядит чересчур откровенно и дерзко.

«Моя», — подписал кадр Сергей Гилев.

Что сие означает — актер решил не уточнять. Можно ли это заявление считать публичным признанием о начале романа, или же Сергей и Кристина таким образом отметили тот факт, что стали партнерами по съемочной площадке, — остается только гадать. Гилев и Асмус получили роли в комедии «Хочу замуж», которая снимается сейчас в Калининграде.

Зато теперь уже практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что свою личную жизнь устроил бывший муж Асмус, Гарик Харламов.

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Он в эти дни отдыхает в компании актрисы Катерины Ковальчук, роман с которой ему приписывают уже давно. Оба выложили снимки в Instagram, сделанные в одной и той же локации.

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