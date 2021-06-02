«Мне Таня оставила место на кладбище»: Алексей Ягудин рассказал о дальновидном поступке жены

Фигурист философски относится к смерти и считает, что к этому событию стоит подготовиться заранее.

41-летний прославленный фигурист Алексей Ягудин счастлив в браке с титулованной спортсменкой Татьяной Тотьмяниной. Оба супруга — олимпийские чемпионы по фигурному катанию. У пары гармоничные отношения, в которых они воспитывают двух дочерей.

Между тем, по признанию Алексея Ягудина, Татьяна Тотьмянина уже приготовила ему и себе место на кладбище.

«Мне Таня оставила место на кладбище, — признался Алексей Ягудин. — Это не подарок, просто там похоронили Танину маму. И Таня сказала, что вот теперь и для нас есть место».

По словам фигуриста, смело рассуждающего о смерти, он хотел бы, чтобы его кремировали.

«После смерти я бы хотел кремацию. Мне тогда вообще много места не надо будет. Почему так? Если честно, мне будет уже абсолютно все равно, как меня похоронят», — поделился Ягудин во время интервью на Premier.

Во время беседы он также признался, что боготворит жену Татьяну, считая ее мозгом их семьи.

«Пусть я буду подкаблучником, но, благодаря ее действиям, я, возможно, даже состоялся как человек. Мне нравится, как она воспитывает детей. Она действительно какой-то мозг, вычислительный центр нашей семьи», — добавил Алексей Ягудин.

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