«В тикток-доме ему было получше»: Алена Рапунцель нелестно отозвалась о новом ведущем «Дома-2» Давиде Манукяне

Звезда реалити-шоу дала понять, что экс-бойфренд Ольги Бузовой ее совсем не впечатлил.

Накануне в эфир вышел выпуск реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь», где в качестве ведущего легендарного проекта выступил бывший избранник Ольги Бузовой Давид Манукян.

Молодой человек провел первое Лобное вместе с Ксенией Бородиной, признавшись, что он очень волнуется в новой для себя роли.

Звезда проекта Алена Рапунцель, общаясь с подписчиками в сторис Instagram, дала понять, что весьма скептически настроена по отношению к Даве. Алена считает, что тот во время съемок вел себя вполне посредственно. По мнению Рапунцель, Манукян не в формате «Дома-2».

«Дава как Дава. Опыта, конечно, не хватает в плане ведения телепроекта «Дом-2», в плане ведущих. Поэтому, мне кажется, в тикток-доме было ему получше», — высказалась Алена Рапунцель.

Напомним, именно Алена одной из первых публично заявила, что роман Давы и Ольги Бузовой — это контракт, коллаборация двух блогеров и никаких интересов, кроме финансовых, их отношения не преследуют.

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