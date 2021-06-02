«Все зацвело!»: Марина Юдашкина похвасталась своим большим огородом с саженцами

Марина Юдашкина больше 30 лет счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Она является его главной опорой не только на работе, но и дома. Во время пандемии они нянчились со своими внуками Аркадием и Анатолием, но потом дочка кутюрье уехала по работе в Китай и малышей забрала с собой. Тогда жена модельера стала часто готовить и баловать избранника домашними блюдами. Бизнесвумен не боится и копаться в саду.

Этой весной занялся огородом Максим Галкин. Марина давно дружит с ним и с Аллой Пугачевой, поэтому решила не отставать. 2 июня она поделилась кадрами, на которых высаживает новые саженце. Светская львица в обычной толстовке посадила капусту, клубнику и другие растения. Она запечатлела аккуратные грядки. В огороде у Юдашкиной настоящий порядок.

«Немного лета! Все зацвело! Ждем урожай!» — отметила она.

Поклонники восхитились красотой огорода. Многие не подозревали, что жена кутюрье еще и агроном. «Какая у вас красота! Просто золотые без кавычек руки», «Марина, у вас такой большой огород!», «Искренне любуюсь вами, Марина, до чего же вы мастерица на все руки!», «Ничего себе, как много всего у вас!», «Клубники поедите от души!», «Так приятно смотреть на вас», «Супер! И когда вы успеваете быть светской львицей и огородницей», — прокомментировали пост подписчики.

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