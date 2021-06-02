Если кто-то не понравится – вон из семьи: родителей Преснякова не оказалось на юбилее Орбакайте

На юбилее певицы и актрисы Кристины Орбакайте, которой не так давно исполнилось 50 лет, не оказалось ее первого гражданского мужа музыканта Владимира Преснякова-младшего. Кроме того, на праздник почему-то не позвали его родителей Владимира Петровича Преснякова и Елену Петровну.

Интересно, что на празднике было много, так скажем, лишних и посторонних людей. Не совсем понятно, как они вообще там оказались и кем приходятся имениннице. Близких же родственников рядом не было.

Не исключен вариант, что четы Пресняковых и их сына не оказалось в списке приглашенных из-за Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, матери Кристины. К счастью, не все знают, как исполнительница бывает страшна в гневе. Если ей кто-то не понравится, то вон из семьи, что, возможно, и произошло с Пресняковыми, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что у Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте есть общий сын Никита. Он появился на свет в 1991 году в Лондоне. Кстати, он юбилей мамы в отличие от своего папы, бабушки и деда по отцовской линии не пропустил и поздравил любимую родительницу.

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