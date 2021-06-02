Телеканал «Пятница!» запускает новое трэвел-шоу и вывезет обычных россиян за границу

Телеканал «Пятница!» запускает новое необычное трэвел-шоу «Мои первые каникулы», в котором ведущими станут самые обычные люди. За границу отправятся жители России, которые там раньше никогда не были. Они получат уникальную возможность увидеть другие страны и стать ведущими проекта.

Уже известно, что герои нового трэвел-шоу посетят Францию, Японию, Италию, Китай, Бразилию и другие страны. Так, девушка из Иваново найдет в Париже своих родственников, фотограф из Таганрога попадет на Каннский кинофестиваль и увидит своих кумиров, а молодожены из Барнаула отправятся на Бали — в свадебное путешествие, о котором они мечтали, но не могли себе позволить.

Как рассказал один из участников шоу Алексей, который побывал в Париже, телеканал «Пятница!» открыл для него весь мир. Раньше он работал в фармацевтической индустрии, но теперь у него совсем другие планы и приоритеты в голове. Он понял, что занимался не тем, о чем на самом деле мечтал. Алексей уже побывал более чем в тридцати странах мира. Кроме того, он исколесил вдоль и поперек родную страну, посетив более ста городов, сообщает пресс-служба «Пятницы!».

Отметим, что премьера проекта «Мои первые каникулы» пройдет 7 июня на канале «Пятница!».

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