Решился на еще одну ДНК-экспертизу: внебрачный сын Абдулова хочет доказать родство с актером

Предполагаемый внебрачный сын ныне покойного актера Александра Абдулова Сергей Шиподько твердо намерен доказать, что он родственник звезды. Ради этого мужчина решился на еще одну ДНК-экспертизу.

«Лишь четыре года назад я узнал, что внебрачный сын Александра Абдулова, об этом мне сказала мама. Конечно, я был ошарашен. Мама сказала, что встречалась с Абдуловым и после этих встреч родился я. Других ухажеров у нее на тот момент не было. Я не знаю подробностей романа мамы и Абдулова. Она не очень-то об этом рассказывала. Это ее личная история».

Сергей Шиподько

Как отметил Шиподько, он уже обратился к телеведущему Андрею Малахову с просьбой о помощи. Тот заверил, что поможет мужчине с проведением тестов ДНК. Шиподько уже провел генетическую экспертизу с племянниками Абдулова. Это дети его старшего брата Роберта. При этом он заверил, что точная картина будет обрисована, если он пройдет тест вместе с дочкой Абдулова Женей. Сергей подчеркнул, что на наследство семьи претендовать не будет и родные могут успокоиться, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Александра Абдулова от последней жены Юлии Мешиной осталась наследница — дочь Женя. Сейчас ей 14 лет. Также он много лет назад удочерил актрису Ксению Алферову. Она дочь его бывшей жены актрисы Ирины Алферовой.

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