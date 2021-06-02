«Фигурка – чудо»: Орлова в бикини цвета фуксии позировала на яхте

В свои 43 года Ольга Орлова может похвастаться подтянутой фигурой, позируя в бикини. Что она и делает в последние несколько дней. Телеведущая вновь улетела отдыхать на Мальдивы. А в своем Instagram делится моментами отпуска. На этот раз экс-солистка «Блестящих» позировала в бикини цвета фуксии.

«Всем отличного дня и супер-настроения! Что-то давно не писали мои хейтеры», — написала Орлова.

Фанат не оставили телеведущую без комментариев.

«Фигурка – чудо! Супер! Красотка! Какая красота! Огонь!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, Ольга воспитала сына Артема от Александра Карманова, с которым была в браке в начале 2000-х. О своем нынешнем мужчине она предпочитает не говорить. Известно только, что пара уже некоторое время живет под одной крышей.

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