«Я не могла смотреть спокойно на забывшего о себе мужчину»: Макеева высказалась о прошлом мужа

Как отметила актриса, она просто заставила своего любимого пойти в магазин и купить себе красивых и новых вещей.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram порассуждала на тему, что такое любовь. Она вспомнила, что в ее семье любовь всегда была связана с заботой о близком человеке. К примеру, мать трижды спасала жизнь ее отцу. Далее она перешла к рассказу о своем новом супруге строителе Романе Малькове.

«Я не могла смотреть спокойно на такого забывшего о себе мужчину, который все сделает для других и ничего себе. Сын Андрей, кстати, такой же. Я заставила мальчишек пойти в магазин и купить одежду. Хоть немного. И получила ответ: «Да мне ничего не надо». Анастасия Макеева

Далее Анастасия Макеева показала несколько фотографий, каким был Мальков до встречи с ней неухоженным, и каким красавцем он стал сейчас. Она заявила, что такие перемены связаны в его жизни прежде всего с любовью. С ее желанием о нем заботиться. В конце она в очередной раз призналась в любви супругу.

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Напомним, что ради Анастасии Макеевой Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми, которые живут в Словении. Не так давно он женился на популярной актрисе.

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