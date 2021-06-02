«Будет как у Аршавиных»: Погребняк объяснила, почему Бузова не называет причины своих расставаний

Модель Мария Погребняк в шоу «Лучше – правду!» объяснила, почему ее близкая подруга певица Ольга Бузова не раскрывает причины расставания с блогером Давидом Манукяном и футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Она не хочет говорить о проблеме. Зачем ей выносить сор из избы. Если она начнет рассказывать, то это будет как у Алисы и Андрея Аршавиных. Она будет рассказывать, на него лить. Тот скажет, что это не так. Скажет, чтобы послушали его мнение. Ну это же цирк». Мария Погребняк

Также Погребняк объяснила, как Бузовой удалось стать такой популярной. «Начали сильно развиваться соцсети. Сторисы именно Оля показала пример, как надо снимать. Она задала эту моду. Именно она сказала фразу: «Я думала, что это дно, но кто-то постучался снизу». Потом уже ее все стали повторять. Она не хочет мусолить тему своих расставаний. Начнешь высказываться, тебе ответят. И будет больно. Так было и с Тарасовым. Зачем ей Тарасов? Зачем ей затрагивать эту тему. Она готова давать только ту информацию, которой готова поделиться. Настолько искреннего и доброго человека, как Ольга Бузова я не встречала. Она никогда не врала своей аудитории», — заявила Мария Погребняк.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян полтора года были вместе. В начале нынешнего года они расстались с громким скандалом.

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