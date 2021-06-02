«Яркая жизнь»: Сергей Шнуров похвастался фото молодой вокалистки своей новой группы «Зоя»

Как известно, музыкант удалил все свои предыдущие посты в соцсетях.

Певец Сергей Шнуров в Instagram показал молодую вокалистку своей новой группы «Зоя». Именно этот проект он сейчас пробует раскрутить. На снимке можно увидеть красивую девушку-брюнетку, которая стоит около кустов сирени, сложив руки вместе. Кроме того, Сергей Шнуров рассказал о песнях, который вошли в альбом «Яркая жизнь» группы «Зоя».

«Наш альбом открывает песня «Яркая жизнь». Это предисловие к той галерее женских образов и женского мира, в который мы предлагаем совершить путешествие. Песня — диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся столичной леди». Сергей Шнуров

«Аннотация к песням. Дальше что? Перечень используемых нот?» «Отписываюсь от Шнура. Непонятно, что происходит», «Шнур, эта певица не взлетит. Лучше займись «Ленинградом», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что на днях Сергей Шнуров удалил все свои посты в Instagram. У него более пяти миллионов подписчиков. Сейчас он раскручивают новую группу «Зоя», надеясь на ее успех в будущем.

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