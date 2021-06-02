Младшее поколение семьи: внучка Пугачевой часто гостит у двойняшек Гарри и Лизы в деревне Грязь

Ранее Никита Пресняков раскрыл секрет, что семилетние двойняшки пока еще не знают, кем он им приходится. Зато малыши дружат и играют с его сестренкой Клавой.

На одной из фанатских страничек шоумена Максима Галкина появилось летнее фото, на котором двойняшки Гарри и Лиза позируют с внучкой примадонны. Судя по всему, кадр был сделан, когда Лиза Земцова гостила у бабушки в деревне Грязь. Вместе с девятилетней дочкой Кристина Орбакайте большую часть времени проводит в США. У певицы есть своя недвижимость в Майами. Однако когда поп-дива приезжает с семьей проведать маму — она может остановиться в подмосковном особняке Алла Борисовны.

Муж примадонны как-то похвастался, что в их доме много места и у каждого есть отдельная спальня. Поэтому ютиться в одной комнате Кристине с семьей не приходится. Когда на свой день рождения Клавдия приезжала в Москву, она также увиделась с бабушкой. Девочка часто гостит у примадонны. Она прекрасно ладит с двойняшками Лизой и Гарри. К тому же, разница в возрасте у детей небольшая — Клава старше двойняшек чуть меньше, чем на два года.

На памятном снимке все малыши позировали в шортиках, а Клава была выше своих тетю и дядю на целую голову. К слову, двойняшки не догадываются, кем им приходится сын Кристины Орбакайте — 30-летний Никита Пресняков. По словам музыканта, они пока не хотят путать малышей.

«Смотришь на Клаву и так хочется сказать — как же хорошо летом у бабушки!», «Ну-да, ну-да! Вот только бабушка-то не простая! Примадонна все-таки», «Дети они везде дети — коленки с синяками, сандалии, косынки, шортики! Вертлявые, шумные и неугомонные», «Вот банда растет — разбойники маленькие! Небось всю деревню переполошили», — шутят фолловеры.

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