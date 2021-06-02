«У меня к нему абсолютно нейтральное отношение. Я его не знаю»: Ягудин высказался о Плющенко

Как отметил олимпийский чемпион, он так и не получил от коллеги ответы на некоторые вопросы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью видеосервису Premier заявил, что не испытывает негативных чувств к своему коллеге двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, хотя некоторые их все время хотят поссорить. Правда, и друзьями их считать нельзя.

«Есть люди, которые прямо ненавидят друг друга. Мы не из таких. Есть люди, которые обожают друг друга. Мы явно не из таких. У меня абсолютно нейтральное отношение к нему. Я его не знаю». Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, у него было в прошлые годы некое непонимание с Плющенко. На некоторые вопросы из прошлого ответы он так и не получил до сих пор. Ягудин признался, что его задели слова Плющенко после объявления оценок на зимней Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

Напомним, что на играх в Японии Алексей Ягудин занял только пятое место. Он простыл под кондиционером и не смог показать свой лучший результат. После этого в его адрес со стороны оппонента прозвучало несколько не самых приятных высказываний, которые, как теперь становится ясно, Ягудин помнит до сих пор.

Смотрите также: