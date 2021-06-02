«Что побудило так выглядеть?»: беременная Арзамасова в джинсовой жилетке с мехом умело скрыла животик

После того, как Лиза Арзамасова и Илья Авербух сыграли свадьбу — они не стали затягивать с пополнением. Скорое родительство молодоженам напророчил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Спортсмен подметил, что следующей остановкой после ЗАГСа у пары обязательно должен стать роддом. И судя по всему, супруги решили прислушаться к совету фигуриста.

Арзамасова перестала скрывать беременность, показав свой округлившийся животик. По словам Лизы, они решили опередить внимательных поклонников, пока те не стали проводить свое собственное мини-расследование на эту тему.

Для актрисы этот малыш станет первым. А у Илья Изяславича есть взрослый 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. Юноша прекрасно ладит с мачехой, которая старше его на восемь лет.

«Что побудило меня так выглядеть сегодня?!» — задалась вопросом Лиза, недовольно вздохнув.

Судя по всему, своим аутфитом актриса из ситкома «Папины дочки» осталась не совсем довольна. Чаще из-за заметно округлившегося животика Арзамасову можно увидеть в платьях оверсайз. В таких нарядах будущая мамочка чувствует себя комфортно и удобно. Но на этот раз она отдала предпочтение узким белым брюкам, джинсовой жилетке с мехом и полусапожкам.

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