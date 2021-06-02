Задорная малышка: Лиза Галкина в хлопковом сарафане с вышивкой под макраме покрасовалась на террасе

Детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхищаются не только поклонники, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, композитор Игорь Николаев, который приходится супружеской чете кумом, в восторге от того, какими смышлеными и вдумчивыми растут двойняшки. Комплиментами малышей за их артистизм одаривала и украинская исполнительница Светлана Лобода.

Старший внук примадонны музыкант Никита Пресняков и вовсе говорил, что обожает Гарри и Лизу — они очень смешные и веселые ребята. Правда двойняшки пока не догадываются, кем им приходится этот 30-летний сын Кристины Орбакайте. То, что они его дядя и тетя малыши не знают. Это, как говорит Пресняков, их только запутает. Часто двойняшки принимают Никиту за его младшего брата Дени. Он часто бывает у них в гостях.

На летних кадрах Максим Галкин запечатлел дочку Лизу в хлопковом сарафане с вышивкой под макраме. Малышка поделилась с отцом своими познаниями в области математики. Кроме того, дочка примадонны покрасовалась в своем платьице на террасе, ее лук дополнили две косички.

«Десять плюс десять равно двадцать!» — с восторгом подметила Лиза.

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