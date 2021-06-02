«Что за шикарная женщина?»: Asti в искрящемся мини блеснула «ложбинкой греха»

В конце прошлого года певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах, после чего звезда возобновила концертную деятельность. На очередном выступлении она появилась на сцене в искрящемся мини-платье по фигуре, блеснув «ложбинкой греха». Снимками поделилась в своем Instagram. Фанаты оценили фото.

«Что за шикарная женщина? Все хорошеешь и хорошеешь! Огонь просто! Какая красота!», — писали пользователи Сети.

Добавим, ранее Asti рассказывала, что в концертные туры решила не брать с собой визажистов. Теперь к выходу на сцену она готовится сама.

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