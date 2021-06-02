«Находится в тяжелейшем состоянии»: сценограф Пугачевой и Киркорова впал в кому

Сценограф певицы Аллы Пугачевой и ее четвертого мужа Филиппа Киркорова, который ставил им самые яркие шоу в девяностых годах прошлого века, Борис Краснов впал в кому.

Как отметил близкий друг сценографа, кутюрье Дмитрий Демин Борис Аркадьевич сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Ему требуется постоянная помощь, в том числе и финансовая. Кстати, Алла Пугачева регулярно выделяет деньги в помощь Краснову. Она помнит, что он для нее в свое время сделал.

Напомним, что Борис Краснов в 2011 году перенес инсульт. Врачи считали, что ему будет сложно восстановиться, но он смог вернуться к нормальной жизни. С годами у него даже вернулась речь. В последние годы он даже вставал из инвалидного кресла и передвигался с палочкой.

Добавим, что в этом году сценограф уже перенес коронавирус. Он лежал в больнице. Не исключено, что именно опасная болезнь спровоцировал резкое ухудшение его здоровья в последние дни, сообщает «СтарХит».

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